Van’da 2023 yılı AYKOME toplantısı gerçekleştirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 2023 yılı ilk genel kurul toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Aslan, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili şube müdürleri ve altyapı yatırım kuruluşları katıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda, 2023 yılı yatırım programları, alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yatırımcı kuruluşların yatırım programlarının görüşüldü. Sahil yolu ve Elmalık yolunun aydınlatılması projelerinin ele alındığı toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından soru-cevap kısmıyla son buldu.