Van’da 2022’nin ilk UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Olağan Toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen 2022 yılının ilk UKOME toplantısı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının toplantı salonunda gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, İl Emniyet Müdürlüğü, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı temsilcileri ile belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı.

10 gündem maddesi ve 1 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda, il sınırları içinde toplu taşıma faaliyeti gösteren belediyeye ait otobüsler (Mor), halk otobüsleri (H plakalı), M plakalı minibüsler, V plakalı minibüsler, S plakalı okul servis araçları ile T plakalı ticari taksilerin yolcu taşıma ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanacak ücret tarifeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Aday Yerleştirme Sınavı güzergâhının belirlenmesi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe merkezlerine bağlı mahallelerde toplu taşıma ihtiyaçlarının karşılanması, yol üstü otopark (parkomat) kiralama hizmeti ihalesi kapsamında uygulanan parkomat ücretlerinin artırılması talebi, akıllı kart (BELVAN KART) ücreti, kişiselleştirme hizmeti ücreti ve vizeleme ücretlerinin artırılması talebi, deniz otobüsleri ile Akdamar Adası’na yolcu taşımacılığı yapan teknelerin taşıma ücretlerinin artırılması ile kentte yetkilendirilmiş otopark ve çekici ücretlerinin Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerle aynı olması talebi gibi konular konuşuldu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in onayına sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.