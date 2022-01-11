Van’da 2021 yılında gıda işletmelerine 12 bin 752 denetim yapıldı

Van Tarım ve Orman Müdürü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için 2021 yılında gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik 12 bin 752 resmi kontrol ve denetim yaptı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak halkımızın güvenilir gıda erişimi için çiftlikten sofraya etkin bir gıda denetimini yerine getirmek en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Bilindiği üzere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması bakanlığımızın yetki ve sorumluluğundadır. Gıda iş yerlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi; asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda mevzuatına uygunluğunun sağlanması, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için büyük önem arz etmektedir" dedi.

Kentte gıda güvenirliliğine yönelik denetimlerin müdürlükleri bünyesinde çalışan kontrol görevlilerince yürütüldüğünü ifade eden Görentaş, “İl ve ilçelerimizdeki tüm gıda iş yerleri 2021 yılında tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimlerinin sağlanması, halk sağlığının üstün yararı amacıyla il müdürlüğümüz ve yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde çalışan kontrol görevlisi personellerimiz tarafından içinde bulunduğumuz korona virüs pandemisi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde dahi gıda denetim ve kontrol faaliyetleri titizlikle yapıldı. İlimizdeki gıda iş yerlerine 2021 yılı süresince gıda kontrol görevlilerimiz tarafından 12 bin 752 resmi kontrol ve denetim yapılarak mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 498 adet numune alındı. Yapılan resmi kontroller sonucunda 62 gıda işletmesine 1 milyon 86 bin 936 TL idari para cezası uygulanmış, kamunun sağlığına karşı suçlar kapsamında gerekli yasal süreç başlatılması için bir gıda işletmesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Alo Gıda 174 ihbar ve şikayet hattımıza yapılan 379 başvuru üzerine yapılan denetimlerde ise 34 işletmeye idari para cezası uygulanmış, 3 işletme faaliyetten men edilmiştir. Yapılan denetimlerde gıda mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, gıda güvenilirliği ve halkın güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amaçlanarak, gıda kontrol ve denetim hizmetleri büyük bir hassasiyetle sürdürülmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.