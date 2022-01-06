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Van’da 200 adet av tüfeği ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonet ve ikamette yapılan aramalarda 200 adet av tüfeği ile 2 bin 100 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi.
VAN 06.01.2022, 17:59
Van’ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonet ve ikamette yapılan aramalarda 200 adet av tüfeği ile 2 bin 100 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaları aralıksız devan ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkale ilçesinde bir araç ve ikamette yapılan aramada; 16 koli içerisinde 200 adet av tüfeği ve 36 jelikan içerisinde toplam 2 bin 100 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.