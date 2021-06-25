Van’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Haziran 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi’nde ikamet eden R.T. isimli şahsın evinde arama yaptıkları belirtildi. Narkotik dedektör köpekleri Aşil ve Barut’un da katıldığı arama, 2 adet şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli R.T. isimli şahıs gözaltına alındı.