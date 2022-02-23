Van’da 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müdürlüğün konferans salonunda şehit Eren Bülbül’ün ve Ferhat Gedik’in aileleri, kentte bulunan şehit ve gazi yakınları ile oyuncu kadrosunun katılımıyla "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin gala programı düzenlenmişti. Gala programının ardından 2 bin ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencisine filmin gösterimi yapıldı.