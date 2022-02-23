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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya Ukrayna’da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Van’da 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi
Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
VAN 23.02.2022, 17:48
Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu 2 bin öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müdürlüğün konferans salonunda şehit Eren Bülbül’ün ve Ferhat Gedik’in aileleri, kentte bulunan şehit ve gazi yakınları ile oyuncu kadrosunun katılımıyla "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin gala programı düzenlenmişti. Gala programının ardından 2 bin ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencisine filmin gösterimi yapıldı.