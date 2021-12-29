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Van’da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Van’da ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.
VAN 29.12.2021, 17:17
Van’da ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi” denildi.