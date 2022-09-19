Van’da ‘19 Eylül Gaziler Günü’ haftası

Van’da ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Van’da, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Valilik bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu mini bir konser verdi. Van Valisi Dr. Ozan Balcı, törenin ardından Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek gazileri ile bir araya geldi.

“Gaziler ve ailelerinin onuruna yemek programı düzenlendi”

Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın ev sahipliğinde Edremit Uygulama Otelinde "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle, gaziler ve ailelerinin onuruna yemek programı düzenlendi. Yemek programında konuşan Vali Balcı, "Devletimizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, bayrağımızın dalgalanması, istiklalimiz ve istikbalimiz için şehitlerimize ve gazilerimize müteşekkiriz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Millet olarak kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Gaziler gününüz kutlu olsun" dedi.