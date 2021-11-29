Van’da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3’ü yabancı 18 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında 8 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 3’ü yabancı 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 85 bin 104 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.