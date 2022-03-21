Van’da 18 kişi tutuklandı

Van’da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14 - 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 53 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalanmış ve 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 6 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 1 adet saat ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı fişeği, 1 adet av tüfeği, 5 adet tüfek kartuşu ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 2 aranan şahıs yakalanmış ve suçüstü hırsızlık olaylarında muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir” denildi.