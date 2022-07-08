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Van’da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN 08.07.2022, 11:42
Van’da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili 1 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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