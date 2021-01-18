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Van’da 154 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle 154 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
VAN 18.01.2021, 10:27
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Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle 154 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 70, Başkale’de 1, Çatak’ta 33, Gürpınar 50 olmak üzere toplam 154 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
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