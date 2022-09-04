Van’da 150 balya ot yandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında 150 balya ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Aktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Kutbettin Bolkan’a ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatte söndürüldü. Yangında 150 balya ot yanarken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.