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Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN 23.05.2021, 18:33
Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Saray ilçesi Yamanyurt Mahallesi’nde 3 ikamet, Değirmigöl Mahallesi’nde ise 1 ikamet olmak üzere 4 ikamette arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada toplam 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken; şüpheli K.Ç., M.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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