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Van’da 15 araç trafikten men edildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 araç trafikten men edildi.

VAN 25.10.2022, 17:56
Van’da 15 araç trafikten men edildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 araç trafikten men edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 18 - 25 Ekim 2022 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 253 araç/sürücü denetlenmiş, toplam 870 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para

cezası uygulanmış, 15 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 19 araç kontrol edilmiş, 3 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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