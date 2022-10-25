Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var. Bunu gür sesle her yerde söylemeliyiz"
Van’da 15 araç trafikten men edildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 araç trafikten men edildi.
VAN 25.10.2022, 17:56
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 araç trafikten men edildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 18 - 25 Ekim 2022 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 253 araç/sürücü denetlenmiş, toplam 870 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para
cezası uygulanmış, 15 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 19 araç kontrol edilmiş, 3 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.