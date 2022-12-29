Van’da 14 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 14 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç. isimli şahıs jandarmanın takibinden kaçamadı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hapis cezası bulunan M.S.Ç. isimli şahıs İpekyolu ilçesinde yakalandı. JASAT ekiplerince gözaltına alınan M.S.Ç. isimli şahıs, 14 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, en ufak ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatan, şüphelileri adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışan ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.