Van’da 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 2, Çatak’ta 3, Gevaş’ta 6, Gürpınar’da 39 ve Tuşba ilçesinde 11 olmak üzere toplam 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.