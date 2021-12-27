Van’da 12 organizatör yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2’si Afgan uyruklu 12 düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20 - 26 Aralık 2021 tarihleri arasında 6 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 2’si Afgan uyruklu 12 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 187 bin 209 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.