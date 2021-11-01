Van’da 12 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince "hırsızlık" yapan ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 25 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 44 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalanmış ve 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 4 bin 200 TL nakit para, gıda malzemesi (2 bin TL değerinde), 32 adet hurda elektrik direği (73 bin TL değerinde), 200 metre elektrik kablosu ( 50 bin TL değerinde) 5 bin TL değerinde ev eşyası ve 105 kilogram bakır kablo ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 2 adet tabanca, 14 adet dolu fişek, 2 adet bıçak ve 2 adet muşta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından aranan 4 şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız silah, 8 adet dolu fişek, 1 adet motosiklet, 2,12 gram esrar, 5,51 gram eroin, 2,93 gram afyon sakızı ve 0,85 gram metamfetamin ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.