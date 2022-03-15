Van’da 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 12, Başkale’de 16, Çaldıran’da 2, Çatak’ta 35, Erciş’te 10, Gevaş’ta 13 ve Gürpınar ilçesinde 30 olmak üzere toplam 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.