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Van’da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

VAN 13.12.2021, 10:00
Van’da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 6 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 kilo 450 gram eroin, 8 kilo 231 gram metamfetamin, 29,75 gram esrar, 3,1 gram sentetik kannabinoid ve 2 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 30 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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