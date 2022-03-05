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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna’ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Boris
Van’da 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
VAN 05.03.2022, 10:26
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 10, Başkale’de 17,Çaldıran’da 13, Çatak’ta 33, Gürpınar’da 26,Muradiye’de 9 ve Saray’da 1 olmak üzere toplam 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.