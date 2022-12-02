Van’da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 10 yıl 10 ay kesinleştirilmiş cezası bulunan firari hükümlü şahıs, JASAT tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucunda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.P. isimli şahıs, Erciş ilçesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Jandarmanın Dedektifleri olarak tabir edilen JASAT ekipleri kentte suçlulara geçit vermeyerek, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir" denildi.