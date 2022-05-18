Van’da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar esnasında araziye gizlenmiş vaziyette 9 kilo 100 gram toz esrar ve 1 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.