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Van’da 1 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör tutuklandı.

VAN 22.08.2022, 09:10
Van’da 1 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan bir operasyonda; hakkında adli işlem başlatılan 1 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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