Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Van’da 1 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı belirlenen 1 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
VAN 20.02.2023, 09:15
Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı belirlenen 1 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 1 operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur” denildi.