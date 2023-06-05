Van’a sporcu fabrikası yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yapılan spor yatırımları bünyesinde önemli bir projeye daha imza atarak, sporcu fabrikası projesini hayata geçiriyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın çalışmaları bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ortak çalışmasıyla yapılan sporcu fabrikası inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi’nde bulunan Atatürk Şehir Stadyumu civarında yapılan sporcu fabrikası inşaatı hızla yükseliyor. Toplamda 5 bin 600 metrekarelik alan üzerinde 4 kat olarak inşa edilen tesiste; 5 adet spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, boks, halter, güreş alanları, bay ve bayan giyinme odaları, antrenör odaları, 2 adet seminer salonu ve bay-bayan mescit gibi donatılar yer alıyor.

Kentin sporuna büyük katkı sağlayacak olan ve kaba inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan tesisin sezon sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

Öte yandan, Van’da yapılan spor yatırımları bünyesinde 16 adet kapalı spor salonu, 9 adet yüzme havuzu, 11 adet açık hava spor kompleksi, voleybol, basketbol sahaları yapılırken, okullara ve amatör spor kulüplerine ise malzeme desteği sağlandı.