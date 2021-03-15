Van’a gelen ‘Elmacı Dede’ İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Denizli’de çiftçilik yapan ve ‘Elmacı Dede’ olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları Van’da terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçlerine ikram etti.

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları; Kapan, Kıran ve Pençe Kaplan operasyonlarında güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz (71), Van’daki Mehmetçiği de unutmadı. Mehmetçiğin ‘Elmacı Dede’ lakabını verdiği Yılmaz, daha önce Hakkari ve Şırnak’taki güvenlik güçlerine elma ulaştırırken, bu kez bölgedeki Van iline de gelmeyi ihmal etmedi. 12 Mart’ta Denizli’nin Çivril ilçesinden yola çıkan Elmacı Dede, 2,5 gün yol kat ederek bu sabah Van’a ulaştı. Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçiğin gönlünü fethetmek ve moral vermek amacıyla yola çıkan Elmacı Dede, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Elmacı Dede, burada güvenlik güçlerine elma ikram ederken, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.