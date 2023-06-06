Van YYÜ’ye rektör ataması yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

25 Nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandı. Kararnamede, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hamdullah Şevli atanmıştır” denildi.