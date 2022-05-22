Van Valisi Dr. Ozan Balcı, uçan balıkların göçünü izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Gölü’nün tek endemik balık türü olan inci kefalinin muhteşem göçünü izledi.

Türkiye’nin en büyük gölünde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için 15 Nisan-15 Temmuz’da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç devam ediyor. Erciş ilçesinde Deliçay’a giden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, inci kefalinin büyülü göçünü vatandaşlarla birlikte izledi. Daha sonra balık bendine uçan balıkları izleyen ve piknik yapan vatandaşları da ziyaret etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Dr. Ozan Balcı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.