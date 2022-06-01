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Van Valisi Balcı; “Van müzesiyle tarihe yolculuk yapın”

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, dünyanın en büyük Urartu müzesi olan Van müzesini gezdi.

VAN 01.06.2022, 19:52
Van Valisi Balcı; “Van müzesiyle tarihe yolculuk yapın”

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, dünyanın en büyük Urartu müzesi olan Van müzesini gezdi.

Kültür ve turizme büyük önem veren Vali Dr. Ozan Balcı, Van müzesini gezerek Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu’dan bilgi aldı. Tarihe yolculuk yapmak isteyenleri Van müzesini gezmeye davet eden Dr. Ozan Balcı, “Türkiye’nin en şık, en güzel, en zarif ve gezmesi en keyifli müzelerinden biridir. Tarihin en eski dönemlerinden bugüne kadar Van’daki mirası en güzel şekilde yansıtır. Herkesi Van müzesini gezmeye davet ediyorum. Hoşça vakit geçireceklerini düşünüyorum. Tarihe yolculuk yapılması açısından harika bir müze. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

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