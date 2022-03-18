Van Valiliği’nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki

Van Valiliği tarafından “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine hediye çeki verildi.

Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda düzenlenen programda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehit aileleri derneği temsilcileri ve gazilerle bir araya geldi. 445 şehit ve 349 gazi ailesi olmak üzere toplam 794 aileye hediye çekleri temsili olarak, şehit aileleri derneği temsilcileri ve gazilere takdim edildi.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlediklerini anımsattı. Şehit ve gazi aileleriyle hava koşulları nedeniyle bir araya gelme imkanlarının olmadığını ifade eden Vali Bilmez, günün anlam ve önemine binaen 794 şehit ve gazi ailesine hediye çeki gönderdiklerini söyledi.

Hediye çeki takdim törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baki ile gaziler katıldı.