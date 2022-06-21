banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip

Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama

Van Valiliği, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığını duyurdu.

VAN 21.06.2022, 08:41
Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama

Van Valiliği, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olay, 20 Haziran 2022 günü ’kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu’ olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir. M.E.A.’nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu