Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı...
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar

Van turizm sezonuna hazır

VAN KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜ MUZAFFER AKTUĞ, TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖLÜMLERE NEDEN OLAN KORONA VİRÜS SALGINININ EN ÇOK TURİZM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİĞİNİ İFADE EDEREK, YAPILAN YERİNDE ÇALIŞMALAR İLE KENTİN TURİZM SEZONUNA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Van turizm sezonuna hazır

VAN KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜ MUZAFFER AKTUĞ, TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖLÜMLERE NEDEN OLAN KORONA VİRÜS SALGINININ EN ÇOK TURİZM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİĞİNİ İFADE EDEREK, YAPILAN YERİNDE ÇALIŞMALAR İLE KENTİN TURİZM SEZONUNA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 11:03
0 Okunma
Van turizm sezonuna hazır

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının en çok turizm sektörünü etkilediğini ifade ederek, yapılan yerinde çalışmalarla kentin turizm sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, pandemi süresince turizm aktivitelerinin durma aşamasına geldiğini söyledi. Bütün dünyada insan hareketlerinin kısıtlandığını dile getiren Aktuğ, “Ülkeler ve hatta şehirlerarası seyahatler kısıtlanmış, turizm aktiviteleri durma seviyesine gelmiştir. Bütün dünyaya yayılan bu salgınla birlikte yaşamayı öğrenmek ve korona virüsüne aşı bulunana kadar hayatımızı ona göre planlamak zorundayız” dedi.

“Hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır”

Bütün dünya ile birlikte Van’ın da yavaş yavaş normalleşmeye başladığına dikkat çeken Aktuğ, “Turizm sektörü bu salgından aldığı büyük yaraları sarmaya ve turizm aktivitelerinin yeniden başlaması için gerekli her türlü tedbiri alarak turizm sezonunu başlatmaya çalışıyor. Alınacak tedbirlerle normal hayata geçilmenin planlandığı Van’da, yeni turizm sezonunu açmaya hazırlanıyor. Bütün Türkiye ile birlikte Van’da da turizm aktivitelerinin başlaması, hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır. Devletimiz ve turizm sektörümüz hayatın normale dönmesi ve turizm aktivitelerinin başlaması için gerekli her türlü tedbiri aldı, almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Akdamar Adası sezona hazır, misafirlerini bekliyor”

Sektörün bu alandaki çalışmalarına devam ettiğini ve Van’ın turizm sezonuna hazır olduğunu söyleyen Aktuğ, “Bizler turizm işletme belgeli otellerimizle ilgili çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ayrıca ören yerlerimiz ve müzemizle ilgili gerekli çalışmalarımızı da yaptık. Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Akdamar Adası’nda yürüme yollarının onarımı, bakımı, temizliği, umumi kullanılan yerlerle ilgili her şeyi sıfırdan değişimi ve temizliği yapıldı. Akdamar Adası sezona hazır, misafirlerini bekliyor. Diğer yandan Van Kalesi’nin iki ayrı çevre duvarı tamamlanmak üzere olup, tel örgüler kaldırılarak yerine tarihi dokuya uygun duvarlar örüldü, tüf taşlar ile kaplama yapıldı. 310 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde olacak duvarların korkulukları üzerine Bakanlığımızın logolarını kullanmış olacağız. Ayrıca kalenin batı bölümünde 214 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde koruma duvarı yapılmıştır. Gelen ziyaretçilerin rahat yürüyebilmeleri için 40 metre uzunluğunda ahşap traverslerle yürüyüş yolu yapılmıştır” diye konuştu.

Van Kalesi’nin güvence altına alınması çalışmalarının Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda yapıldığını belirten Aktuğ, “Valimizin konuya olan ilgileri ve talimatları sayesinde artık Van Kalesi’ne kaçak girişler yapılamayacak ve Van Kalemize kolay kolay zarar verilemeyecektir. Van Kalesi içerisinde bulunan ve misafirlerimizin sıkça ziyaret ettiği Van evi, tandır evi, umumi kullanım alanlarının komple bakımı, temizliği onarımları yapıldı. Umumi WC’lere bir de engelli WC eklendi. Müzemizin gelen insanlara sağlıklı bir ortamda hizmet vermesi anlamındaki hazırlıkları tamamlandı. Şu an itibariyle müzemiz ziyarete hazır” ifadelerine yer verdi.

“Temennimiz ayinin zamanında yapılması ve misafirlerimizin gelmeleri yönündedir”

Mevcut durumun çok hassas ve önemli olduğunu ve şehir olarak bu olumsuz ortamın bir an önce normale dönmesi konusunda herkesin çok dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Aktuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her türlü önlemin alınması için herkesin üzerine düşen insani vazifeleri yerine getirmesi, bundan böyle bu şehrin her türlü olumsuzluklardan arınarak gelecek misafirlerimizi beklemeye ve ağırlamaya hazırlanması gerekir. Ayrıca her yıl eylül ayının ikinci pazarı yapılan Akdamar ayini ile ilgili olarak da yetkililerle yaptığımız görüşmede haziran ayının ilk haftası yapılacak toplantıda karar alacaklarını ve bu kararı bize bildireceklerini söylediler. Temennimiz ayinin zamanında yapılması ve misafirlerimizin gelmeleri yönündedir. Bu şehrin her yönüyle normale dönmesi konusunda bu tür etkinliklerin olumlu etkisi çoktur. İlimizin en kısa zamanda pandemi öncesi duruma döneceğini, Van turizminin eskisinden daha canlı olacağına inanıyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
Arı şahini ve kaya güvercin tedavi altına alındı
Arı şahini ve kaya güvercin tedavi altına alındı
(Özel) Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor
(Özel) Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor
AK Parti Van Milletvekili Arvas’ın Çaldıran ziyareti
AK Parti Van Milletvekili Arvas’ın Çaldıran ziyareti
Tedavisi tamamlanan Sincap tekrar özgür
Tedavisi tamamlanan Sincap tekrar özgür
Bahçesaray’da Karasabanlar halen revaçta
Bahçesaray’da Karasabanlar halen revaçta
OLEYİS Van il temsilciliğine atama
OLEYİS Van il temsilciliğine atama
Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı
Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı
Van AVM açılış öncesi Vali Yardımcısı Yılmaz tarafından denetlendi
Van AVM açılış öncesi Vali Yardımcısı Yılmaz tarafından denetlendi
Küçük Akbaba tedavi altına alındı
Küçük Akbaba tedavi altına alındı
Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı
Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı
Van YYÜ teknik alt yapısını tüm öğrencilere açtı
Van YYÜ teknik alt yapısını tüm öğrencilere açtı
Erciş’te cuma namazı kılındı
Erciş’te cuma namazı kılındı
Başkan Ensari, ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine katılan Ecrin’i ödüllendirdi
Başkan Ensari, ‘Haydi Hayalini Çiz’ etkinliğine katılan Ecrin’i ödüllendirdi
Mesire alanında cuma namazı
Mesire alanında cuma namazı
Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek
Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek
Van’da alternatif yol çalışması
Van’da alternatif yol çalışması
Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret
Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret
Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı
Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim