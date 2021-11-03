Van, TÜBİTAK yarışmalarında bölge birincisi oldu

Van’ın Fevzi Şengül Ortaokulu, TÜBİTAK tarafından her yıl ortaokullar arası düzenlenen proje yarışmalarında 124 proje ile bölge birincisi oldu.

Fevzi Şengül Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına 124 proje girişi yaparak bölge birincisi olmaya hak kazandı. Okul bahçesinde düzenlenen bilim fuarında 15 danışman öğretmen öncülüğünde 75 öğrenci, araştırma, inceleme ve tasarım alanlarında hazırladıkları 25 projeyi ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Açılış sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Fevzi Şengül Ortaokulu Müdürü Hakan Erbenzer, okul olarak her sene bilim fuarı düzenlediklerini ifade ederek, 4006 TÜBİTAK yarışmalarında üç kez Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını anımsattı. Okulda proje üretme ve geliştirme konusunda oturmuş bir alt yapıya sahip olduklarının altını çizen Erbenzer, “4006 TÜBİTAK yarışmalarında okulumuz 124 proje girişi yaparak bölge birincisi olmuştur. Bu gün düzenlemiş olduğumuz bilim fuarımızda 15 danışman öğretmen öncülüğünde 75 öğrencimiz; araştırma, inceleme ve tasarım alanlarında toplam 25 proje hazırlamışlar. Projelerimiz ziyaretçilerimiz tarafından beğenildi. Özellikle Bilişim Teknolojileri Hocamız Orhan Karadağ’ın danışmanlığında hazırlanan ‘Ateş ölçer elbise’ projesi son derece beğenildi ve takdir edildi. Ben bu anlamda bu çalışmalarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Bilim fuarına, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Burhan Kırıcı ve Şahin Uçkan, milli eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.