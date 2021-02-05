Van TSO’nun coğrafi işaretli ürünleri “Ekonomik Forum Dergisi”nde

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından tescili yapılan “Coğrafi İşaretli” ürünler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Ekonomik Forum Dergisi’nde yayınlandı.

Van TSO tarafından; Van’a özgü ürünlerin markalaşması amacıyla 2013 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde Van otlu peyniri, savatlı gümüş işlemeciliği, Keledoş, Murtuğa ve Kavut’un coğrafi işaret tescili yapılmıştı. Coğrafi işaret alan 5 ürün, TOBB Ekonomik Forum Dergisi’nde yer aldı. “Doğu’nun Kutup Yıldızı Van’ın Coğrafi İşaretleri” başlığıyla yer alan yazıda, ürünlerin tarihsel geçmişi ve özellikleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

“İhtişamlı kaleleri, mühendislik harikası olarak kabul edilen sulama kanalları ve barajlarıyla üç bin yıl öncesinin izlerini taşıyan Van, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmanın çeşitliliğini sofralarına ve yöresel ürünlerine yansıtıyor” ifadeleri ile başlayan yazıda, Van TSO Başkanı Necdet Takva’nın coğrafi işaretli ürünlerle ilgili açıklamalarına da yer verildi.

Başkan Takva’nın yazıda yer alan açıklamasında ise “Coğrafi işaret hem ürünün hem de kentlerin tanıtımına önemli katkılar sunuyor. İnsanlar artık otantik değeri olan, bir hikaye taşıyan ürünleri tercih ediyor. İşte bu noktada, ülkemiz ve ilimiz önemli bir potansiyel barındırıyor. Coğrafi tescilli ürünler sayesinde üreticiler daha fazla kar marjı elde ederken, tüketiciler de kalitesi ve güveni kontrol altında olan ürünleri tüketiyor. Özellikle Van kahvaltısını uluslararası arenaya taşımak adına bugüne kadar birçok çalışma yaptık. 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla ‘Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası’ rekorunu kırdık. Ayrıca Van kahvaltısının Türkiye’de benzeri olmayan Garanti Markası tescilini de gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.