Van TSO’dan Kapıköy Gümrük Kapısı açılsın’ talebi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Kapıköy Gümrük Kapısının açılması talebinde bulundu.

Van TSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadelede ülke ve il olarak yaklaşık bir yılı geride bıraktıkları belirtilerek, “2020 yılının mart ayında ülkemizde görülen ilk vakanın ardından bugün itibarıyla milyonlarca vatandaşımız salgına yakalandı, on binlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de çok sayıda vatandaşımız salgına yenik düştü. Bu süreçte korona virüse canını siper eden sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı bir kez daha tekrarlıyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Yaşanan acı tabloya ekonomik daralma, sorun ve sıkıntılar eklenince ilimiz çıkmaz bir sokağa girmiştir. Pandeminin ülkemizde tespit edilmesinin hemen ardından Kapıköy Gümrük Kapımızın kapatılması can damarımızın kesilmesine neden olmuş, şehrimizin ana sektörü ve geçim kaynağı olan hizmet sektörünün durmasıyla birlikte ciddi ekonomik sorunlar ile karşı karşılaya kalınmıştır. Yaklaşık bir yıldır yakından takip ettiğimiz pandemi süreci sonucu Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) olarak atılması gereken yeni adımların elzem olduğunu belirtmek isteriz. Bu kapsamda bilim insanlarının öngörülerine göre Covid-19 salgını yapılacak olan aşılar ve alınacak tedbirlerle son bulacaktır. Tüm dünya için öngörülen sürenin 7 yıl olduğu belirtilirken, ülkemiz için de sürenin yaklaşık 2,5-3 yıl olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle hepimiz pandemi ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Hayatımızı şekillendirip, planlamamızı ve gelecek yaklaşımımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Pandemi ile yaşamayı öğrenirken yapılacak olan aşı ile diğer sağlık tedavilerinin yanı sıra önerilen tedbirleri (maske, mesafe, temizlik) alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu alışkanlığımızı salgın sürecinden sonra da devam ettirmeli, hayatımızın her alanında tedbiri elden bırakmamalı ve bireysel tedbirler ve uygulamalara özen göstermeliyiz. Halihazırda rutin ticari kapasite içerisinde faaliyet yürüten tüm işletmeler kapatılmak yerine gerekli tedbirler alınarak açık hale getirilmelidir. Belirlenecek olan kurallar, yapılacak olan görev tanımları kural haline getirilmelidir. Ülkemiz batısında bulunan şehirlerin kara sınır kapıları açık ve havayolu ile ulaşımı mümkünken, kara sınır kapılarımızın (Van, Ağrı, Hakkari) kapalı olmasını doğru bulmuyoruz" denildi.

Kapalı gümrük kapılarının açılmasının istendiği açıklamada, "İş yeri uzun süre kapalı olan işverenler mali ve psikolojik olarak ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Haddizatında çalışmak üzere oluşturulan insanın doğasında çalışmak vardır. İnsanoğlunun bu aktivitesini aldığınız zaman hayatı yok edilmiş oluyor ve ciddi psikolojik sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle işverenlere mali ve psikolojik destekler verilmelidir. İnsanların çok zor durumda oldukları ve travmatik durumla karşı karşıya oldukları gözden kaçırılmamalıdır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık gibi eğitimin de olmazsa olmaz olduğu belirtilen açıklamada, "Yüz yüze eğitime ivedilikle başlanmalıdır. Kayıp kuşak tehlikesi bizleri dünya liginden koparmaktadır. Harcamalarımızdan kısarak sağlığa yatırım yapmak doğrudur ancak geleceğimize yönelik eğitim de bir o kadar önemlidir. Pandemi öngörülemeyen bir sürece evrilmektedir. Tedbirler alınarak sürdürülebilir ‘Sağlık ve Ekonomik Yönetişim Anlayışı’ öngörülmelidir” denildi.