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Van TSO’da “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” bilgilendirme toplantısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından TOBB ve Ziraat Bankası güç birliğiyle kurumsal kartla tedarikçi finansmanı ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınan "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

VAN 16.12.2020, 11:37
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Van TSO’da “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” bilgilendirme toplantısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından TOBB ve Ziraat Bankası güç birliğiyle kurumsal kartla tedarikçi finansmanı ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınan "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi”nin tanıtımı ve işbirliği protokolü imzalanmıştı. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas katıldı. Burada konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, TOBB ve Ziraat Bankası arasında imzalanan projenin, ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacağını ifade etti. Başkan Takva, “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi, üretim ve ticaret zincirinin tüm halkalarını destekleyen alıcı ve satıcı arasında büyük bir tedarik zinciri oluşturarak kurumsal kart vasıtasıyla özel fiyatlama ve vade avantajıyla finansmanın akışını öngörülebilir hale getirecektir. Hem özel fiyatlama, hem vade ve belki de en önemlisi güven ortamının sağlanacağı bu sistemle finansman akışı konusunda doğru bir planlama yapılarak ekonomik faaliyetlerin devamlılığına destek sağlanacaktır. Nefes Kredisi’nde olduğu gibi finansmanda bir kez daha inovasyon sağlayan bu uygulamanın hayata geçmesinde büyük emeği bulunan Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz. Aynı şekilde projenin hayata geçmesine olanak sağlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a ve yerelde bizleri sürekli olarak bilgilendiren, üyelerimizin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım sergileyen Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas nezdinden tüm çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas da, Van TSO Yönetim Kurulu Üyelerine projeyle ilgili bilgiler verdi. Arvas, "Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör meclisi üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabilecek. Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkânı elde edeceklerdir. Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha da geliştirilmeye imkan tanımaktadır. Yakın zaman içinde ’güvenli ticareti’ yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı e-ticaret platformuna dönüştürmek öncelikli hedeflerimizden biridir. Projenin ülkemize, üreticimize, tüccarımıza, tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
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