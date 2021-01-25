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Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı M.Yasin Ertürk ve heyet ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

VAN 25.01.2021, 14:16
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Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı M.Yasin Ertürk ve heyet ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, beraberinde Meclis Başkanı M.Yasin Ertürk, Başkan Yardımcısı Şefik Eren, yönetim kurulu üyesi Burak Gültepe ve Genel Sekreter Cengiz Aras ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında yapılan görüşmede, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın geçişlere açılması başta olmak üzere pandeminin Van üzerindeki etkileri, tacir ve esnafın yaşamış olduğu sorunlar ve beklentilerini aktardıklarını ifade etti. Başkan Takva yapılan görüşmede Bakan Mustafa Varank’a, Van TSO ile DAKA ve KOSGEB Van İl Müdürlüğü’nün önemi paydaşlar olduğunu belirterek, kurumlar arası güçlü bir diyalogun olduğunu ve bu diyalog ile işbirliğinin daha da güçleneceğine dikkat çekti.

“Bakan Varank’a detaylı bilgi verildi”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan görüşmede dile getirilen konuları anlatan Başkan Takva, “Özellikle emek yoğun sektörlerin kentte ulaşmış olduğu seviyeye ve istihdamda yakalanmış olan ivmeyi, eksiksiz ve geliştirerek sürdürülebilir kılmak üzere taleplerimizi Bakanımıza ilettik. Bunun yanı sıra Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın Van kurumlarının etkin ve verimli çalışmalarına katkı sunacak bir takım önerilerde bulunduk. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bundan bir süre önce Van’daki tekstil sektörüne vurgu yaparak gelmiş olduğu seviyeyi gururlandıran bir paylaşımla taçlandırması Van’ın bu anlamda ülkede artık yeni bir sektörel gelişmeye sahne olduğunun işaretiydi. İlgi ve alakası üzerine biz de kendi önerilerimizi paylaştık, teşekkürlerimizi sunduk” dedi.

“Bakan Varank Şubat ayında Van’a gelecek”

Başkan Takva konuşmasına şöyle devam etti: “Teşekkürlerimizle birlikte özellikle tekstil sektörünün burada Tekstilkent 2. Etaptaki yatırımlara destek sağlamak üzere makine ve teçhizat taleplerini ifade ettik. Bakan Varank, Şubat ayının ortalarından sonra Van’a gelmek istediğini belirtti. Burada sektörün Van boyutuyla gelişimine vurgu yapmak üzere bir açılışa katılacak olan Bakan, Tekstilkent 2. Etaptaki yer tahsis taleplerine ilişkin protokolde bulunmak istediğini aktardı. Biz de memnuniyetle kendisine ev sahipliği yapacağımızı ifade ettik. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 2 tane üretime hazır fabrikanın olduğunu da kendisine söyledik. Bu fabrikaların yetişmesi durumunda aşağı yukarı binin üzerinde bir istihdam sağlanacağını vurguladık. Bunun, bizim için gurur verici olduğunu paylaştık” dedi.

“Bölgesel ve sektörel destekler sağlanmalı”

Emek yoğun sektörlerde yeni destek uygulamalarının bölgesel ve sektörel bazda ele alınması konusunu Bakan Varank’a ilettiklerini belirten Takva, “Geleneksel üretim konusunda spesifik destekler sağlanmasını istedik. Örneğin Van otlu peynirinin ticarileştirilmesine yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın coğrafi işaretli ürünlerin her ilde ya da bir veya birden fazla ticarileşme potansiyeli olan ürünlere geleneksel üretim desteği sağlamalarını istedik. Türkiye’deki KOBİ büyüklüklerinin bölgelere göre farklılık arz ettiğini dolayısıyla KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) bölgesel ve sektörel anlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Çünkü mevcut KOBİGEL desteklerine girebilecek ölçekte Van’da firma yok. Ancak bu destekten yararlanmak isteyen Van firmalarının da olmasından bahisle, Van firmalarının ölçeğine göre KOBİGEL desteklerinin yeniden tanımlanması gerektiğini dile getirdik. Bölgesel bir KOBİGEL teklif çağrısına çıkılması gerektiğini belirttik. Sayın Bakan’da bunların tamamına olumlu yaklaştı” şeklinde konuştu.

“Ekspertiz sorunu çözülmeli”

İş-Kur’un destek paketleriyle ilgili yaşanan sorunları Bakana aktardıklarını dile getiren Başkan Takva, “İş-Kur’un destek paketlerinin illere göre farklılık arz ettiğini Bakan’a aktardık. Diğer yetkili bakanlıklar ile eş güdümlü bir çalışmayla genelleştirilmesi, iller bazında uygulanan paket desteklerinin komşu illerde de benzer uygulamaya dönüştürülmesini talep ettik. Bu bizim firmalarımızdan gelen talepti. Firmalarımızın finansmana erişim konusunda yaşamış olduğu en önemli sorunlardan bir tanesi olan Ekspertiz meselesini, gayrimenkullerin düşük değerleme sorunu bir yeni araç kullanılarak, yeni bir enstrûman devreye sokmak suretiyle hayata geçirilmesini, belki de Türkiye’de inovatif bir görüşle kendisine aktardık. Bunun için önermemiz de şu oldu; Kalkınma ajansları kurumsal kapasite ve nitelikli işgücü itibariyle bunu yapabilecek durumdadır. Bunu mutlaka Maliye Bakanlığı ile değerlendirmeye tabi tutup, Kalkınma Ajanslarının yapısı nedeniyle bu eksperlerin doğru ve sağlıklı değerlendirebilecekleri yönündeki talebimizi ilettik. Çünkü kalkınma ajansları temsil ettikleri ilin ticaret ve sanayi odası başkanlarını, belediye başkanlarını, valilerini, il özel idaresi yöneticilerini kapsıyor. Dolayısıyla kendi şehirlerini en iyi değerlendirebilecek düzeydeki aktörlerden oluştuğunu, bunların şehirlerdeki katma değerli alanlarını daha iyi değerlendirebileceklerini ifade ettik. Kaldı ki kalkınma ajansları da mühendislik faaliyetleri arasında önemli ve nitelikli bir insan kaynağına sahip hal geldi. Bunun Türkiye’nin zenginleşmesine katkı sağlayacağını, finansmana erişimi kolaylaştıracağını ve daha reel bir sonuç elde edebileceğimizi kendisine ilettik. Bunun da bölgedeki dezavantajlı finansmana erişim olanaklarının avantaja dönüşmesine katkı sunacağına vurgu yaptık. Sayın Bakan bunun ilginç bir fikir olduğunu, bunun üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi. Biz de bunu takip edeceğiz. Bu yeni bir görüş ve yeni bir önerme. Umuyor ve diliyoruz ki karar vericiler bu konuda daha etkin, doğru bir yaklaşımla ekspertiz meselesinde yaşamış olduğumuz sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir çerçeve çizerler” diye konuştu.

“Kapıköy Bakanlar Kurulunda konuşulacak”

Yapılan görüşmelerde Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması konusunu dile getirdiklerini ifade eden Başkan Takva, “Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yaşatmış olduğu ekonomik kayıpları kendisine ilettik. Bakanlar Kurulu toplantısında konunun dile getirilmesi adına desteklerini talep ettik. Bakan’da Bakanlar Kurulu’nda Kapıköy’ü gündem yapmaya çalışacağını söyledi. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Tüm bunların yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin özel sektörlere pandemi nedeniyle sağlamış olduğu desteklerde, eksikliklerimiz olduğunu vurguladık. Bazı ülkelerin gayri safi hasılasının yüzde 10’na varan destekler sağladığını ifade ettik. Bu konuda eksiklerimizin giderilmesi noktasında desteklerini istedik. Sayın Bakan ile aynı çerçeveden baktığımızı görmek de bizleri mutlu etti” dedi.

Yapılan ziyaretin güzel geçtiğini ifade eden takva, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile yapmış olduğumuz görüşme oldukça verimli geçti. Hem Van iş dünyasının hem de Türkiye’nin yaşamış olduğu genel ekonomik sorunlar konusunda bizi sağduyuyla dinledi. Sayın Bakanımıza ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz” diye sözlerini tamamladı.
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