Van standı EMITT’e damga vurdu

İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarında (EMlTT) yer alan Van, en çok ziyaret edilen illerden biri olurken; Van standı, kültür turları dalında "Bölgenin en iyi destinasyon tanıtımı" ödülüne layık görüldü.

Van’ın turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması, kentin turizmini artırmak ve tanıtımına katkı sunmak için Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük turizm fuarı EMITT’te katılarak stant açan Van Büyükşehir Belediyesi gayretlerinin meyvesini aldı. Van standını ziyaret eden siyasiler, sanatçılar, tur operatörleri, acente sahipleri ve turizmciler yetkililer ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretçilere fuar boyunca Van’ın meşhur otlu peyniri, balı, cevizi ikram edilirken, Van’dan getirilen dünyaca ünlü Van kedileri ise adeta fuarın maskotu oldu. Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katılım sağladığı fuarda, Van’ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünler ve savatlı gümüş tanıtıldı.

“Van Standı EMITT’te ödül aldı”

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen EMITT fuarında, Van standı fuar boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin ziyaret ettiği Van standı fuar yönetimi tarafından da kültür turları dalında "Bölgenin en iyi destinasyon tanıtımı" ödülüne layık görüldü.

EMITT gibi büyük bir fuarda olmanın kent için önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, “Kentimiz hem konumu hem tarihi hem de coğrafyasıyla çok güzel bir şehir. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin güzelliklerini tarihini tanıtmak için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Bu yüzdende 2022 EMITT fuarındaki yerimizi aldık. Fuarın ilk gününden bu yana fuarda en çok ziyaret edilen stantlardan biri olduk. Bu da bizi oldukça memnun etti. İnsanlar Van’ı tanıyor farklı güzellikleri barındırdığını biliyor. İnşallah turizmde 2022 yılı bizlere kazanç ve mutluluk getirecek” dedi.