Van Spor FK, iç transferlerini sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor FK, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcuyla yeniden anlaştı.

Son haftalarda ertelenen kongresi ve seçilemeyen yeni yönetimi ile gündeme gelen Vanspor, iç transferinin yanı sıra, dış transferlerini de sürdürüyor. Kırmızı sihaylı takım, Hekimoğlu Trabzonspor’da forma giyen kaleci Bekir Demircan’dan sonra, Nazilli Belediyespor’dan Sedat Cengiz ile anlaştı. İç transferde ise Osman Torun, Şerif Doğan, Burçak Özkanca, Sefa Küpeli, Okgay Aydın, Barış Gök ve Yakup Demir ile tekrar anlaşma sağlandığı belirtildi.