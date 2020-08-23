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Van Spor FK, iç transferlerini sürdürüyor
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 2. LİG TEMSİLCİSİ VAN SPOR FK, SÖZLEŞMELERİ SONA EREN OSMAN TORUN, ŞERİF DOĞAN, BURÇAK ÖZKANCA, YENİDEN ANLAŞTI
VAN 23.08.2020, 17:19
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor FK, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcuyla yeniden anlaştı.
Son haftalarda ertelenen kongresi ve seçilemeyen yeni yönetimi ile gündeme gelen Vanspor, iç transferinin yanı sıra, dış transferlerini de sürdürüyor. Kırmızı sihaylı takım, Hekimoğlu Trabzonspor’da forma giyen kaleci Bekir Demircan’dan sonra, Nazilli Belediyespor’dan Sedat Cengiz ile anlaştı. İç transferde ise Osman Torun, Şerif Doğan, Burçak Özkanca, Sefa Küpeli, Okgay Aydın, Barış Gök ve Yakup Demir ile tekrar anlaşma sağlandığı belirtildi.
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