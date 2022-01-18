Van SMMMO’da Yeni Muhasebe Normali ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Pazarlaması semineri

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) ‘Yeni Muhasebe Normali ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Pazarlaması’ semineri düzenlendi.

Odada düzenlenen seminerde konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, 2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin Türkiye’de de tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirterek, “Uzun bir zamandır pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Pandemi sürecinde yaşamını yitiren tüm meslektaşlarıma Allah’tan rahmet diliyor, acı günleri geride bıraktığımızı umuyorum. Bu süreçte ciddi sorunlar yaşadık. Gerek dünyada gerek ülkemizde ve gerekse ilimizde ekonomik kayıplarımız, zararlarımız ve sıkıntılarımız oldu. Umuyor ve diliyorum ki, bunları geride bıraktığımız günler gelmiştir” dedi.

Seminerde, Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Genel Sekreteri Prof. Dr. Cemal Yükselen tarafından ‘Yeni Muhasebe Normali ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Pazarlaması’ konusunda önemli bilgilendirmelerde bulunulacağının altını çizen Şahin, “Bugün burada hocamız, ‘Yeni Muhasebe Normali’ konusunda çok değerli fikirlerini bizlerle paylaşacaktır. Çünkü ‘Yeni Muhasebe Normali’ dediğimiz nokta, pandemi ile birlikte, dijitalleşme ile birlikte muhasebe mesleği nereye gelmiştir, nerede duruyor ve nereye gidecektir? Konularını hocamız bizlere anlatacaktır. Ben bu anlamda seminerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin’in konuşmasının ardından program TESMER Genel Sekreteri Prof. Dr. Cemal Yükselen tarafından verilen ‘Yeni Muhasebe Normali ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Pazarlaması’ semineri ile sona erdi.