Van Büyükşehir Belediyesi, öncülüğünde kurulan ’Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ meclis toplantısı yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleri sonucu Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk kez Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ’Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya 13 ilçedeki birlik üyeleri katıldı. Sokak hayvanları ile ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda birliğin 2022 yılı bütçesi de görüşülerek karara bağlandı.12 Ağustos 2022 tarih ve 31922 sayılı resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayımlanan Van’da ‘Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve ilçe belediyelerinin desteğiyle kentin yaklaşık 20 bin kilometre karelik mülki sınırlarında bulunan sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korumayı hedefliyor.