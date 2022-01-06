Van polisinin öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Van’da polis ekipleri tarafından 80 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik kuralları konusunda bilgi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ziyaret edip bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi’nde bulunan İngiliz Kültür Anaokulu ziyaret ededen ekipler, 80 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik kuralları konusunda bilgi verildi.