Van polisinden ‘trafik güvenliği’ faaliyeti

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘trafik güvenliği’ konusunda bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İpekyolu ilçesi Mesut Özata Anadolu Lisesini ziyaret eden trafik ekipleri, öğrencilere ‘trafik güvenliği’ konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Okul çıkışında ise servis araçlarında öğrencilerle birlikte seyahat eden polisler, ‘güvenli seyahat’ hakkında da bilgilendirmede bulundu.