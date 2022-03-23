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Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
VAN 23.03.2022, 12:03
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında Edremit ilçesindeki iki okulda öğrencilere trafik eğitimi verildi.