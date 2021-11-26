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Van polisinden “Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere “Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı” konularında eğitim verildi.
VAN 26.11.2021, 09:24
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere “Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı” konularında eğitim verildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, SİBERAY programı çerçevesinde İpekyolu İMKB Fen Lisesini ziyaret etti. Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen polisler, “Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı” konularında eğitim verdi.