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Van polisinden esnafı bilgilendirme çalışması
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilindeki esnafı ‘hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para’ konusunda bilgilendirdi.
VAN 16.03.2022, 17:59
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahilindeki esnafı ‘hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para’ konusunda bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit sahil bandı üzerinde bulunan esnafı ziyaret edilerek; hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü dağıttı.