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Sağlık Bakanı Koca’nın daha önce açıkladığı, doktor ve diş hekimlerinin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Avcılar’da otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van polisinden eğitime destek
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ziyaret ederek kitap desteğinde bulundu.
VAN 01.12.2021, 17:36
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ziyaret ederek kitap desteğinde bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ÇOGEP “Bizimle Gülümse Van” projesi kapsamında Şehit Polis Soner İdil İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen polis ekipleri, Türk ve dünya edebiyatı seçme eserlerinden oluşan 80 kitap hediye edilerek onlarla okuma etkinliği düzenledi.