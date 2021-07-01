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Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahillerinde zaman geçiren vatandaşları boğulmalar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

VAN 01.07.2021, 16:15
Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahillerinde zaman geçiren vatandaşları boğulmalar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan sahil bandı, piknik ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşları ziyaret etti. Göl, gölet, akarsu, deniz ve su birikintilerinde boğulma ve akıntı gibi tehlike arz eden konular hakkında bilgilendirme yapan polis ekipleri, el broşürü de dağıttı.
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